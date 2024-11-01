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Надходження до держбюджету у жовтні зросли до 128 мільярдів, – Мінфін

23:47 31.10.2024 |

Економіка

 

У жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства фінансів (станом на 16:00 четверга, 31 жовтня).

Зокрема, від Державної податкової служби за місяць надійшло 68,5 млрд грн, від Державної митної служби - 54 млрд гривень.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 177 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 43,8 млрд грн (станом на 31 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 120,5 мільярда гривень податків, зборів та обов'язкових платежів.

У серпні надходження до держбюджету сягнули 386,2 мільярда гривень, переважно, завдяки отриманню Україною 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Нагадаємо, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов'язкових платежів.

У червні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 138 млрд гривень.

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні - 158,1 млрд грн, у лютому - 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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