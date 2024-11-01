Міжнародна допомога залишиться суттєвою, бюджет фінансуватиметься без емісії - Пишний

Невизначеність щодо надходження в Україну необхідних обсягів міжнародної допомоги знизилася; відповідно, знизився й ризик емісійного фінансування цьогорічних бюджетних потреб.

Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Завдяки достатнім обсягам зовнішньої підтримки уряд зможе й надалі фінансувати значні видатки бюджету, а НБУ - забезпечувати стійкість валютного ринку", - повідомив Пишний.

За даними НБУ, у жовтні МВФ виділив Україні черговий транш у розмірі 1,1 млрд дол. США за результатами п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Також близько 300 млн дол. США пільгового фінансування надійшло від Канади.

До кінця року очікується надходження понад 15 млрд дол. США, з яких 4,8 млрд дол. США - за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США.

При цьому міжнародні партнери істотно наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд дол. США у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.

"Отже, міжнародна підтримка України залишатиметься суттєвою. Враховуючи очікувані надходження, НБУ поліпшив припущення щодо зовнішньої фінансової допомоги на 2024-2026 роки. Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41,5 млрд дол. США, а наступного - 38,4 млрд дол. США. Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових залучень дадуть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування", - підкреслив голова НБУ.

Він додав, що, зі свого боку, НБУ зможе підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку.

"Прогнозні обсяги валютних резервів були переглянуті в бік підвищення порівняно з липневими оцінками - до 43,6 млрд дол. США та 41,0 млрд дол. США за підсумками 2024 та 2025 років відповідно", - заявив Пишний.

Як повідомлялося, держави Групи семи дійшли консенсусу стосовно процедури надання Україні 50 млрд доларів позики зі заморожених російських активів.