У «Резерві+» у листопаді з'являться електронні відстрочки - Міноборони

У листопаді, під час наступного оновлення мобільного застосунку "Резерв+", буде доступним сервіс для оформлення відтермінування чоловіків призовного віку, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

"Відстрочки реалізовані. Зараз активно тестуємо сервіс таких миттєвих електронних відстрочок. У листопаді, в наступному оновленні «Резерв+», цей сервіс обов'язково з'явиться", - сказала вона в ефірі телемарафону в четвер.

За словами заступниці міністра, першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, а також студенти й аспіранти. Пізніше їх отримають багатодітні батьки.

"Зараз ми запускаємо насамперед відстрочки для людей із інвалідністю. І поступово працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок", - додала Черногоренко.

Вона наголосила, що відомство рухається до того, щоб усі категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн.

"Ця функція стає можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами, це Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами. І ця робота займає значний час. Запуск відстрочок - це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція покращить життя наших громадян", - додала заступниця міністра оборони.

Черногоренко пояснила, що в такий спосіб громадянам буде надано можливість зайти в застосунок, надіслати запит і "вже за лічені хвилини, якщо інформація про статус підтверджується в інших реєстрах, відтермінування довантажується прямо в застосунок і в електронний військовий обліковий кабінет".

"«Резерв+» розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Це буде онлайн ТЦК. І пізніше всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в мобільному застосунку", - повідомили в Міноборони.