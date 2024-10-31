Настав час розробити єдину тарифну сітку зарплат - Стефанчук

Настав час розробити єдину тарифну сітку для врегулювання питання справедливої виплати заробітних плат держслужбовцям, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Думаю, що парламент зробить усе необхідне, щоб нарешті з'явилася єдина тарифна сітка для кожного, хто працює на державу... Має бути єдиний критерій і встановлений коефіцієнт до цього критерію... Єдина тарифна сітка має бути чіткою і зрозумілою", - заявив Стефанчук на брифінгу в четвер.

За його словами, люди повинні мати можливість вибору: "Ти або йдеш працювати на державу і бачиш свої соціальні гарантії, рівень заробітної плати, або йдеш працювати в бізнес і платиш податки, щоб допомагати суспільству утримувати державний апарат".

Стефанчук наголосив, що не можна, щоб у державі хтось отримував кілька тисяч гривень, а хтось - кілька мільйонів. Він зазначив, що така несправедливість "дуже негативно сприймається в суспільстві", особливо у воєнний час.

Спікер парламенту розповів, що сьогодні це питання порушували на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і комітетів.

"Я думаю, що ми буквально найближчим часом прийдемо до цього справедливого підходу унормування питань виплат для кожного, хто працює на державу", - підсумував Стефанчук.