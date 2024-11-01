НБУ очікує від Кабміну деталей про ініціативу щодо виплати 1 тис. грн - Пишний

Національний банк України (НБУ) очікує від Кабінету Міністрів параметрів ініціативи про виплату по 1 тис. грн усім громадянам України для розгляду на рівні правління регулятора, повідомив голова центробанку Андрій Пишний.

На брифінгу в четвер він сказав, що правління НБУ ще не розглядало питання щодо ініціативи й зробить це пізніше з урахуванням параметрів рішення, яке ухвалить уряд.

"Відповідно, якогось відчутного матеріального впливу на наші прогнози та інфляційну динаміку ми поки що не бачимо. У міру надходження рішення ми будемо брати його до уваги в наших дискусіях і там, де це потрібно, брати до уваги вже його вплив", - сказав Пишний.

За його словами, поки що не можна сказати про якийсь відчутний або небезпечний ефект.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вечірньому телезверненні 25 жовтня доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "єПідтримка" з виплатою 1 тис. грн на людину, які можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути в людей", - наголосив Зеленський.