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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Свириденко назвала кількість заброньованих в Україні: Станом на жовтень – 906 000
16:38 31.10.2024 |
Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн чоловіків. В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше.
"Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 000 "унікальних заброньованих". Коли зʼявилось бронювання через Дію, в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді", - сказала вона.
"Станом на кінець жовтня маємо 906 000 заброньованих", - уточнила Свириденко.
Зараз влада з ініціативи Міністерства оборони здійснює аудит наданих бронювань, у цей період нові відстрочки не видають. З 25 жовтня процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня.
За наслідками аудиту, сказала Свириденко, можуть змінитися критерії критичності, зокрема щодо заробітної плати.
"Ми часто зустрічаємось із бізнесом, і вони говорять, що у них середня зарплата заброньованих приблизно 19 000 і вище. Тому бізнес, з яким ми спілкуємось, говорить, що вони не проти, аби цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ", - сказала вона.
Свириденко також розказала, що статус критичних в Україні зараз мають 19 730 підприємств, з них близько 9500 були визначені регіонами, решта - міністерствами.
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