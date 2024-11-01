Фінансові новини
- |
- 01.11.24
- |
- 02:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українським морським коридором на експорт відправили вже 79,1 мільйона тонн продукції
16:32 31.10.2024 |
За час роботи Українського морського коридору через нього експортовано 79,1 млн т вантажів, зокрема, 52,3 млн т аграрної продукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомила 31 жовтня Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.
"За час роботи Українського коридору через нього пройшло понад 2900 суден, що експортували 52,7 млн тонн продукції українських аграріїв. Загалом через коридор було транспортовано 79,1 млн тонн вантажів до різних куточків світу, від Африки до Азії, Європи та Америки", - йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що ці постачання підтримують продовольчу безпеку на глобальному рівні й допомагають уникнути продовольчої кризи.
Як повідомлялось, Український морський коридор запрацював 16 серпня 2023 року. Він став надійним каналом постачання української продукції до 50 країн світу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Надходження до держбюджету у жовтні зросли до 128 мільярдів, – Мінфін
|Україна домовляється з Китаєм про експорт семи видів агропродукції
|Міжнародна допомога залишиться суттєвою, бюджет фінансуватиметься без емісії - Пишний
|Ціни на бензин і дизель впали у жовтні, автогаз – здорожчав
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
|У Мінекономіки пояснили, чому призупинили бронювання для підприємств
|У «Резерві+» у листопаді з'являться електронні відстрочки - Міноборони
Бізнес
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії
|Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess
|Airbus вивів на ринок довгоочікуваний літак A321XLR: першим оператором стала Iberia
|Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.
|Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди
|Apple представила кабель Thunderbolt 5 USB-C за $69: швидкість до 120 Гбіт/с для нового Mac mini