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АНАЛІТИКА

Українським морським коридором на експорт відправили вже 79,1 мільйона тонн продукції

 

За час роботи Українського морського коридору через нього експортовано 79,1 млн т вантажів, зокрема, 52,3 млн т аграрної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила 31 жовтня Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.

"За час роботи Українського коридору через нього пройшло понад 2900 суден, що експортували 52,7 млн тонн продукції українських аграріїв. Загалом через коридор було транспортовано 79,1 млн тонн вантажів до різних куточків світу, від Африки до Азії, Європи та Америки", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що ці постачання підтримують продовольчу безпеку на глобальному рівні й допомагають уникнути продовольчої кризи.

Як повідомлялось, Український морський коридор запрацював 16 серпня 2023 року. Він став надійним каналом постачання української продукції до 50 країн світу.
 

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