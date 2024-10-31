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Верховна Рада ухвалила в першому читанні бюджет-2025

13:54 31.10.2024 |

Економіка

 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт (№12000) про Державний бюджет на 2025 рік, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Бюджет ухвалено в першому читанні", - написав Железняк у телеграмі.

За його словами, підтримали перше читання законопроєкту 247 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у зв'язку зі схваленням Верховною Радою бюджету зазначив у телеграмі, що пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека та оборона: "Усі податки, які платять люди та бізнес, спрямовуватимемо на посилення наших захисників і військових спроможностей".

"Так, на ці цілі спрямуємо понад 2,2 трлн грн, що становить близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж 2024 року", - зазначив він.

Загалом же видатки держбюджету плануються обсягом понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше, порівняно з цим роком.

Доходи загального фонду заплановано на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

"Дякую народним депутатам за підтримку та розраховуємо, що держбюджет буде ухвалений в цілому якнайшвидше", - написав Шмигаль у телеграмі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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