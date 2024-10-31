Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал інвестпроєктів на 31 позицію загальною вартістю EUR2,1 млрд

Інвестиційний портал, розроблений Міністерством економіки України та Київською школою економіки (KSE), було розширено на 31 новий проєкт загальною вартістю EUR2,1 млрд.

Згідно з інформацією на сайті відомства, запропоновані приватними і державними компаніями ініціативи охоплюють сектори енергетики, сільського господарства, машинобудування, транспорту і логістики, зеленої металургії, а також будівельних матеріалів.

Уточнюється, що нові проєкти представлені в 13 областях України, найбільше - у Львівській, Дніпропетровській та Київській.

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, робота над розширенням інвестиційного порталу проводиться системно, щоб запропонувати потенційним інвесторам якомога більше можливостей для роботи в Україні.

"Запорукою цього є активна залученість бізнесу. Приватні та державні компанії можуть запропонувати власні проєкти, і після відповідного аналізу, вони будуть представлені на порталі", - наводяться слова Соболева в повідомленні.

Він додав, що на інвестиційний портал уже додано 126 проєктів загальною вартістю $28,9 млрд.

У Мінекономіки пояснили, що за допомогою інтерактивної мапи, фільтрів та інфографік відвідувачі сайту можуть дослідити географічний та галузевий розподіл проєктів, їхній загальний бюджет, необхідне фінансування, стадію реалізації та інші ключові деталі як за секторами, так і за окремими проєктами.

Портал містить інформацію для підприємців, які прагнуть залучити додаткове фінансування для розвитку. Відвідувачі сайту можуть отримати практичні поради щодо наявних програм підтримки для бізнесу від уряду, міжнародних фінансових організацій (МФО), українських банків, страхових компаній і країн-партнерів.

Цифровий портал інвестиційних проєктів розроблено в межах проєкту Good Governance Fund "Економічний хаб: Зміцнення макроекономічної стабільності через ефективне управління державними фінансами", що фінансується UK International Development від уряду Великої Британії.

Імплементаторами проєкту є Abt Global і KSE.