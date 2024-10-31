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Надходження до держбюджету від податку на викиди СО2 у 2024 р. становили майже 1,5 млрд грн - заступник глави Мінфіну
12:44 31.10.2024 |
Державний бюджет за 9 місяців 2024 року акумулював майже 1,5 млрд грн від податку на викиди СО2, що вдвічі більше від запланованого, повідомив заступник міністра фінансів України Олександр Кава.
"У бюджеті-2024 дохід від карбонового податку закладено в розмірі 760 млн грн, але за фактом на 1 жовтня надійшло вдвічі більше - 1,48 млрд грн. Ми готуємо проєкт бюджету на 2025 рік, і там закладається дохід від цього податку в розмірі 1,75 млрд грн. Це надасть нам змогу фінансувати більше заходів зі спеціального бюджетного фонду екологічних інвестицій", - сказав він на конференції Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів "Представлення України на СОР29" у четвер у Києві.
Кава зазначив, що переважну більшість цих коштів спрямовують на заходи із енергоефективності, але Мінфін проводить активні перемовини з Міндовкілля, а також із Міністерством розвитку громад і територій, щоб розширювати кількість заходів, які можуть фінансуватися в межах цього бюджетного фонду.
"Вивчаємо досвід насамперед ЄС, де, окрім заходів з енергоефективності, багато уваги приділяється розвитку екологічно чистого транспорту. Це та частина, яка в нас недофінансовується. Якщо не з наступного року, то за рік ми зможемо фінансувати і такі заходи за рахунок карбонового податку", - пояснив заступник глави Мінфіну.
За його словами, велику ініціативу у формуванні екологічно чистого транспорту проявляють органи місцевого самоврядування.
Кава також зазначив, що здійснюється робота зі збільшення рівня податку на викиди СО2, який зараз становить 30 грн/тонна.
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