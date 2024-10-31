Мінфін: борг України зростає, але його структура стає більш вигідною

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України станом на кінець вересня 2024 року сягнула $155,7 млрд (6409 млрд грн). Але водночас його вартість знизилася на 21,8% з початку року - з 6,24% до 4,88% річних, йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Середній термін погашення - понад 11 років.

Понад половину заборгованості (58%) складають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, що робить борговий портфель більш довгостроковим та дешевшим в обслуговуванні.

Державний борг України складається з зовнішнього боргу на суму 4613 млрд грн (72%) і внутрішнього на 1796 млрд грн (28%).

За третій квартал він збільшився на 241 млрд грн, або на $3,5 млрд у доларах США. Головна причина - збільшення фінансування від міжнародних партнерів, особливо Європейського Союзу у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.