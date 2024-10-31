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Україні вдалося виконати річний план надходжень від приватизації
10:58 31.10.2024 |
Фонд державного майна у 2024 році достроково виконав річний план надходжень від приватизації після того, як переможець аукціону сплатив 3 млрд грн з ПДВ за готель "Україна" у Києві. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"Завдяки приватизації з початку року до держбюджету надійшло загалом 5,7 млрд грн. Це уже перевищує заплановані на 2024 рік надходження на 1,7 млрд грн", - вказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.
Виконання плану з приватизації - велика рідкість для України.
За останні десять років це вдалося тільки один раз - у 2020 році. До початку пандемії коронавірусу від продажу держмайна розраховували отримати 12 млрд гривень доходу, але потім план скоригували до 0,5 млрд. У підсумку у 2020 році до бюджету надійшло 2,2 млрд від приватизації: 18,7% від доковідного плану чи 449,6% від зміненого.
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