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Україна виготовляє майже 20 САУ«Богдана» на місяць, - Зеленський
Україна виготовляє майже 20 самохідних артилерійська установка "Богдана" на місяць. Цьому зокрема допомагає фінансова програма від Данії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів про так звану "данську модель", яка дає змогу залучати фінанси від партнерів саме в українське оборонне виробництво.
"Зокрема, робимо артилерію - уже майже 20 "Богдан" на місяць, хороші результати й в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони - усе необхідне. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - наголосив глава держави.
Що таке САУ "Богдана"
САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка з калібром гармати 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Її обслуговує екіпаж із п'яти осіб, а максимальна швидкість машини становить 80 км/год. Установка здатна вражати цілі на відстані до 60 км.
Розробка САУ розпочалася у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.
Навесні цього року виробництво установок "Богдана" становило до 8 одиниць на місяць.
Однак до середини літа Данія профінансувала і замовила виробництво вже 18 одиниць САУ "Богдана".
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