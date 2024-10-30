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АНАЛІТИКА

Аптечний продаж в Україні за 9 міс. зріс на 12% у грошовому вираженні, у натуральному скоротився майже на 5%

18:14 30.10.2024 |

Економіка

 

Аптечний продаж в Україні в січні-вересні 2024 року зріс в грошовому вираженні на 12% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 141,17 млрд грн, у натуральному скоротився на 4,97% - майже до 862,731 млн упаковок.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Бізнес Кредит", згідно з даними її дослідження, середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період становила 163,64 грн - на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас аптечний продаж лікарських засобів у січні-вересні 2024 року становив 110,667 млрд грн, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте в натуральному вираженні аптечний продаж ліків скоротився на 5,48% - до 602,525 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів у січні-вересні 2024 року становила 183,67 грн за одиницю товару, що на 18,8% більше, ніж роком раніше.

Аптечний продаж БАДів за дев'ять місяців у грошовому вираженні зріс на 13,16% - до 14,378 млрд грн, у натуральному скоротився на майже на 3,17% до 72,098 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками першого півріччя зросла на 16,87% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 199,42 грн за одиницю товару.

Як повідомлялося, у січні-червні 2024 року аптечний продаж в Україні зріс у грошовому вираженні на 12,67% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 94,784 млрд грн, у натуральному скоротився на 4,7% - до 583,21 млн упаковок. Середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період становила 162,52 грн - на 18,25% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас аптечний продаж лікарських засобів у січні-червні 2024 року становив 74,258 млрд грн, що на 12,68% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте в натуральному вираженні скоротився на 5,13% - до 408,796 млн упаковок. Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів у січні-червні 2024 року становила 181,65 грн за одиницю товару, що на 18,67% більше, ніж роком раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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