Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експерти розказали, де найдорожча земля в Україні

 

Три чверті третього року повномасштабної війни в Україні ростуть ціни на сільськогосподарську землю. Дорожчала вона і раніше, але допуск до ринку землі юридичних осіб з 1 січня поточного року додав цій тенденції імпульсу.

Про це учасники ринку землі та профільні експерти розказали РБК-Україна.

Де в Україні найдорожча земля

Наразі в Україні спостерігається підвищений інтерес до земель у центральних регіонах. Так, ціни у Вінницькій та Хмельницькій областях досягли найвищих позначок у 2024 році - до 3100 дол./га, - розказав комерційний директор компанії "Твоє Коло" Єгор Лісничий.

За даними керівника проєкту Concorde Capital "Kupy Pay" Володимира Радька, найпопулярнішими за кількістю угод регіонами наразі є: Сумська, Полтавська, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська області. Хмельницька та Вінницька області - найбажаніші регіони серед інвесторів. Ціна гектара тут тримається в межах 1900 - 2100 дол./га.

За даними координатора земельного комітету Українського клубу аграрного бізнесу Ігоря Лісецького, найвищі ціни по Україні виглядають так: Івано-Франківська область - 111,7 тис. грн/га, Київська область - 92,2 тис. грн/га, Львівська область - 91,3 тис. грн/га.

Що не так з цінами на землю

Важливо зазначити, що офіційні дані щодо вартості землі слід розглядати лише у відносних показниках, як загальний тренд. Реальні ринкові ціни можуть бути на 30-40% вищими за офіційно задекларовані, застерігає Єгор Лісничий. За даними дослідження Київської школи економіки, лише у 19% угод купівлі-продажу реєструється фактична ціна. У більшості випадків інформація про вартість угоди взагалі відсутня, що свідчить про непрозорість домовленостей між сторонами. Крім того, 60% угод із вказаною ціною фіксують її на рівні нормативної грошової оцінки, яка є мінімально допустимою за законом.

"Це має просте пояснення: вимога підтвердження реальних джерел доходу при купівлі землі створює проблеми для деяких покупців. Ще одним чинником є податкові зобов'язання, які обчислюються від вартості угоди. Зокрема, зростання військового збору з 1,5% до 5% може посилити цю тенденцію", - говорить співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні скасовано мораторій (заборону) на продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель державної власності.

З 1 січня 2024 року купувати землю сільськогосподарського призначення дозволено українським юридичним особам, які створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава чи територіальні громади. Обмеження земель в одні руки - не більше 10 тис. га.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес