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Експерти розказали, де найдорожча земля в Україні
15:57 30.10.2024 |
Три чверті третього року повномасштабної війни в Україні ростуть ціни на сільськогосподарську землю. Дорожчала вона і раніше, але допуск до ринку землі юридичних осіб з 1 січня поточного року додав цій тенденції імпульсу.
Про це учасники ринку землі та профільні експерти розказали РБК-Україна.
Де в Україні найдорожча земля
Наразі в Україні спостерігається підвищений інтерес до земель у центральних регіонах. Так, ціни у Вінницькій та Хмельницькій областях досягли найвищих позначок у 2024 році - до 3100 дол./га, - розказав комерційний директор компанії "Твоє Коло" Єгор Лісничий.
За даними керівника проєкту Concorde Capital "Kupy Pay" Володимира Радька, найпопулярнішими за кількістю угод регіонами наразі є: Сумська, Полтавська, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська області. Хмельницька та Вінницька області - найбажаніші регіони серед інвесторів. Ціна гектара тут тримається в межах 1900 - 2100 дол./га.
За даними координатора земельного комітету Українського клубу аграрного бізнесу Ігоря Лісецького, найвищі ціни по Україні виглядають так: Івано-Франківська область - 111,7 тис. грн/га, Київська область - 92,2 тис. грн/га, Львівська область - 91,3 тис. грн/га.
Що не так з цінами на землю
Важливо зазначити, що офіційні дані щодо вартості землі слід розглядати лише у відносних показниках, як загальний тренд. Реальні ринкові ціни можуть бути на 30-40% вищими за офіційно задекларовані, застерігає Єгор Лісничий. За даними дослідження Київської школи економіки, лише у 19% угод купівлі-продажу реєструється фактична ціна. У більшості випадків інформація про вартість угоди взагалі відсутня, що свідчить про непрозорість домовленостей між сторонами. Крім того, 60% угод із вказаною ціною фіксують її на рівні нормативної грошової оцінки, яка є мінімально допустимою за законом.
"Це має просте пояснення: вимога підтвердження реальних джерел доходу при купівлі землі створює проблеми для деяких покупців. Ще одним чинником є податкові зобов'язання, які обчислюються від вартості угоди. Зокрема, зростання військового збору з 1,5% до 5% може посилити цю тенденцію", - говорить співрозмовник РБК-Україна.
Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні скасовано мораторій (заборону) на продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель державної власності.
З 1 січня 2024 року купувати землю сільськогосподарського призначення дозволено українським юридичним особам, які створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України та/або держава чи територіальні громади. Обмеження земель в одні руки - не більше 10 тис. га.
До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.
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