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АНАЛІТИКА

Рахункова палата назвала головні ризики під час виконання держбюджету-2025

14:35 30.10.2024 |

Економіка

 

Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.

Про це сказала голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час виступу у Верховній Раді, передає Укрінформ із посиланням на трансляцію народного депутата України із парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка.

За словами очільниці РП, ключовим викликом є те, що фінансування оборони продовжує здійснюватися переважно з внутрішніх джерел.

«На 2025 рік на обороноздатність планується спрямувати 2,2 трлн гривень, що становить 56% загального обсягу видатків держбюджету. Обороноздатність України напряму залежить від її економічної стійкості та функціонування бізнесу. Реформа митної служби та зміни в податковому законодавстві могли б збільшити наповнення держбюджету, а відтак і спрямувати більше коштів на національну безпеку і оборону держави», - зауважила Піщанська.

Другим важливим викликом вона вважає належне соціальне забезпечення через відсутність джерел для підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

«Ці видатки значною мірою залежатимуть від міжнародної допомоги - уряд планує отримати 39,2% усіх надходжень від зовнішніх донорів. При цьому майже половина передбачених зовнішніх запозичень не має визначених конкретних надавачів», - зазначила Піщанська.

Серед інших ризиків - вразливість енергетичного сектору, масштабна руйнація інфраструктури, обмежена логістика та масова міграція українців.

У 2025 році Рахункова палата планує зосередитися на контролі оборонних закупівель, функціонування системи соціальної підтримки, зокрема ветеранів, податкової сфери, управління державним боргом та проєктів з відновлення критичної інфраструктури.
 

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