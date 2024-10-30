Рада ухвалила бюджетні висновки-2025

Верховна Рада Укаїни підтримала за основу та в цілому проєкт Постанови про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік.

Про це повідомив народний депутат із парламентською фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що законодавча ініціатива №12000-п була підтримана 234 голосами депутатів.

Ухвалення бюджетних висновків є важливим етапом бюджетного процесу, оскільки вони містять ключові зміни до проєкту бюджету, які парламент пропонує врахувати уряду.

Зокрема, передбачається спрямувати всі джерела наповнення Дорожнього фонду (43,2 млрд грн) до загального фонду бюджету на першочергові потреби національної безпеки та оборони. Пропонується також виділити щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування.

У сфері соціального захисту запропоновано зміни щодо виплати «чорнобильських пенсій» - їх отримуватимуть лише ті, хто справді проживав у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік, що дозволить заощадити близько 15 млрд грн.

Щодо міжбюджетних відносин, пропонується спрямувати 4% ПДФО до бюджетів ОТГ з одночасною відмовою від субвенції з держбюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги.

За словами Железняка, зараз парламент продовжує розгляд правок до бюджету, який може тривати до пізньої ночі. Завтра відбудеться голосування правок «на підтвердження» та голосування бюджетних висновків у цілому, що фактично стане голосуванням за бюджет у першому читанні.

Після цього висновки направлять до уряду, який має повернути доопрацьований текст бюджету для фінального голосування до 20 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.

Верховна Рада планує ухвалити державний бюджет на 2025 рік у першому читанні наприкінці жовтня, у другому - наприкінці листопада.