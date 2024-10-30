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Уряд затвердив план заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES)
14:08 30.10.2024 |
Україна розпочинає підготовчий етап до інтеграції в європейський ринок праці. Про це повідомляє Мінекономіки.
Підготовчі заходи, передбачені планом, спрямовані на забезпечення підґрунтя для приєднання до EURES.
Зокрема, йдеться про вивчення можливостей, пов'язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу.
"Окрім необхідності забезпечення законодавчої сумісності наявних українських систем з європейськими стандартами, має бути відповідна технічна сумісність - для ефективного зіставлення вакансій та резюме", - пояснила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Зараз EURES підтримує вільне пересування робочої сили у 31 державі ЄС та Європейського економічного простору. Платформа містить понад 4 млн вакансій та є досить зручною й ефективною для роботодавців та шукачів роботи у Європі.
Заступниця міністерки економіки Тетяна Бережна наголошує, що наразі план заходів значною мірою спрямований на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії.
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