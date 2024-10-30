Гранти на переробку: українські підприємства отримають 84,9 мільйона на розвиток виробництва

Гранти на створення та розвиток виробництв переробної промисловості отримають ще 20 українських підприємств на загальну суму 84,9 млн грн.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«Ще 20 українських підприємств стали переможцями грантової програми на переробку та отримають 84,9 млн грн від держави. Мінекономіки вже підписало наказ про надання грантів на суму понад 39,5 млн грн для восьми з 20 виробників», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення щодо надання грантів решті переможців ухвалюватиме Державний центр зайнятості.

Суми грантів для підприємств, що подавали заявки у цій хвилі, становлять від 395 тис. грн до 8 млн грн.

За словами заступника міністра економіки України Андрія Телюпи, серед переможців - підприємства з різних галузей: дерево- та металообробки, виробники кормів для тварин, устаткування, будівельних конструкцій, а також виробники безпілотних літальних апаратів.

Кошти надаються на умовах співфінансування: держава покриває до 50% вартості проєкту, решту сплачує підприємство. Для виробників, розташованих на деокупованих територіях або територіях, де були чи можливі бойові дії, а також для виробників БПЛА та поліграфічного сектору державна компенсація становить до 80%.

Як повідомлялося, з початку реалізації програми в липні 2022 року Мінекономіки ухвалило понад 800 позитивних рішень на суму понад 4 млрд грн, а Державний центр зайнятості - понад 200 рішень на суму понад 950 млн грн.