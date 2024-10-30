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В Україні запровадили облік авто, які ввозять як гумдопомогу військовим
23:14 29.10.2024 |
Кабінет міністрів вирішив запровадити державний облік автомобілів, які ввозять як гуманітарну допомогу військовим. У зв'язку з цим будуть діяти нові правила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
Зокрема, рішення Кабміну передбачає:
* подання заяви до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі авто (яке є гуманітарною допомогою) декларацією про товар, що визначається гуманітарною допомогою, документами військовослужбовця
* отримання тимчасового технічного талону
* перереєстрацію таких транспортних засобів в акті приймання-передачі військовослужбовцям
* передачу військовим формуванням таких авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.
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