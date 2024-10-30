Реєстрацію ТОВ на порталі «Дія» скоротили до п'яти хвилин. Що змінилося

У процес реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на порталі "Дія" внесли зміни, що скоротило процедуру з 20 до 5 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Дії.

Серед оновлень:

* Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника - якщо частка засновника у статутному капіталі становить 25% і більше і він має біометричний документ.

* Всі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тому залишиться додати тільки те, що відсутнє.

* Зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес та знижують ризик помилок.

Щоб зареєструвати ТОВ через Дію, необхідно авторизуватися на порталі, заповнити заяву на реєстрацію, підписати заяву електронним підписом. Після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться лише за кілька секунд.