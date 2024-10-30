Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Проєкт автоматичної системи зміни ширини колії в Україні оцінили в 15 млрд євро

18:03 29.10.2024 |

Економіка

 

Укрзалізниця та оператор залізничної інфраструктури Іспанії Adif уже наступного року розпочнуть проєкт автоматичної системи зміни ширини колії для 1520 мм, 1435 мм і 1668 мм. Про це повідомив директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко, пише галузеве видання Rail.insider.

"Ми зараз проходимо всі необхідні процедури, і проєкт розпочнеться вже наступного року. І десь два роки ще необхідно буде для проходження розробки і сертифікації", - розповів він під час VI Міжнародної конференції Rail Expo.

За розрахунками технічної консультативної служби JASPERS Європейського інвестиційного банку, автоматична система зміни ширини колії може обійтися в 15 млрд євро.

З них 11 млрд підуть на саме будівництво і 4 млрд - на додаткові витрати: це депо, рухомий склад, колійні машини і вся інфраструктура, яка підтримує систему.

Планується, що автоматична система буде двох типів: двопозиційна (1520 мм /1435 мм) та трипозиційна, яка дасть змогу перемикатися на мережі 1520 мм, 1435 мм та 1668 мм і доправляти вантажі напряму до Іспанії.

Залізничні перевезення зможуть конкурувати з морським транспортом (з Одеси морем везуть зерно в Іспанію. - Ред.) завдяки спеціальним тарифам.

"Є Середземноморський коридор. Він повністю пройде через Європу із заходу на схід. Від Іспанії до Львова. Очікуємо в рамках спілкування з різними операторами та перевізниками узгодження наскрізних конкурентних тарифів. Якщо все зробити правильно - це може бути конкуренція морю", - додав Яковенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес