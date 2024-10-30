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Проєкт автоматичної системи зміни ширини колії в Україні оцінили в 15 млрд євро
18:03 29.10.2024 |
Укрзалізниця та оператор залізничної інфраструктури Іспанії Adif уже наступного року розпочнуть проєкт автоматичної системи зміни ширини колії для 1520 мм, 1435 мм і 1668 мм. Про це повідомив директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко, пише галузеве видання Rail.insider.
"Ми зараз проходимо всі необхідні процедури, і проєкт розпочнеться вже наступного року. І десь два роки ще необхідно буде для проходження розробки і сертифікації", - розповів він під час VI Міжнародної конференції Rail Expo.
За розрахунками технічної консультативної служби JASPERS Європейського інвестиційного банку, автоматична система зміни ширини колії може обійтися в 15 млрд євро.
З них 11 млрд підуть на саме будівництво і 4 млрд - на додаткові витрати: це депо, рухомий склад, колійні машини і вся інфраструктура, яка підтримує систему.
Планується, що автоматична система буде двох типів: двопозиційна (1520 мм /1435 мм) та трипозиційна, яка дасть змогу перемикатися на мережі 1520 мм, 1435 мм та 1668 мм і доправляти вантажі напряму до Іспанії.
Залізничні перевезення зможуть конкурувати з морським транспортом (з Одеси морем везуть зерно в Іспанію. - Ред.) завдяки спеціальним тарифам.
"Є Середземноморський коридор. Він повністю пройде через Європу із заходу на схід. Від Іспанії до Львова. Очікуємо в рамках спілкування з різними операторами та перевізниками узгодження наскрізних конкурентних тарифів. Якщо все зробити правильно - це може бути конкуренція морю", - додав Яковенко.
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