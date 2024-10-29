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Мінкульт неефективно витратив понад 500 млн грн — Рахункова палата
Міністерство культури та інформаційної політики України (з 13 вересня 2024 року - Міністерство культури та стратегічних комунікацій України) не забезпечило належної реалізації державної політики у сфері культури та інформаційної політики. Аудит Рахункової палати, затверджений 22 жовтня, показав, що на управління цією сферою було витрачено понад 521,8 млн грн безсистемно та неефективно. Про це йдеться у звіті Рахункової палати.
Аудит охопив період 2020-2023 років, коли міністерство не забезпечило досягнення ключових цілей, зокрема, створення єдиного культурного простору, доступу громадян до культурних послуг та зменшення обсягів маніпулятивного контенту. Також було розроблено лише 31% нормативно-правових актів, запланованих на 2023 рік.
Критичний брак управлінських кадрів та неналежна компетенція фахівців з питань реформ призвели до неефективного використання 58,4 млн грн на виплату надбавок. Окрім того, міністерство не забезпечило належного контролю за управлінням державними об'єктами, що спричинило розбіжності у фінансових звітах на суму 9,8 млрд грн.
Рахункова палата рекомендує Міністерству культури та стратегічних комунікацій розробити показники оцінювання якості культурних послуг, оновити нормативно-правову базу та забезпечити відповідність даних щодо державного майна. Рішення та звіт Рахункової палати будуть передані Верховній Раді, Кабінету міністрів та оприлюднені на сайті установи.
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