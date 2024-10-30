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АНАЛІТИКА

Уряд включив командування Сил безпілотних систем до переліку держзамовників дронів та РЕБ

17:35 29.10.2024 |

Економіка

 

Уряд включив командування Сил безпілотних систем (СБС) до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв'язку.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем - унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Уряд включив командування СБС до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв'язку», - повідомив Умєров.

За його словами, це дозволить швидше й ефективніше посилювати спроможності України на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам.

Міністр зауважив, що завдяки цьому рішенню з'явиться більше можливостей для досягнення перемоги.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон №11507, що передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури - Сил безпілотних систем.
 

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