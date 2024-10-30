Уряд включив командування Сил безпілотних систем до переліку держзамовників дронів та РЕБ

Уряд включив командування Сил безпілотних систем (СБС) до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв'язку.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем - унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Уряд включив командування СБС до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв'язку», - повідомив Умєров.

За його словами, це дозволить швидше й ефективніше посилювати спроможності України на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам.

Міністр зауважив, що завдяки цьому рішенню з'явиться більше можливостей для досягнення перемоги.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон №11507, що передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури - Сил безпілотних систем.