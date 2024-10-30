Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 04:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд включив командування Сил безпілотних систем до переліку держзамовників дронів та РЕБ
17:35 29.10.2024 |
Уряд включив командування Сил безпілотних систем (СБС) до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв'язку.
Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем - унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Уряд включив командування СБС до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв'язку», - повідомив Умєров.
За його словами, це дозволить швидше й ефективніше посилювати спроможності України на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам.
Міністр зауважив, що завдяки цьому рішенню з'явиться більше можливостей для досягнення перемоги.
Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон №11507, що передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури - Сил безпілотних систем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада дала згоду президенту на звільнення генпрокурора Костіна
|ВР ухвалила закон, який удосконалить роботу МСЕК
|Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні
|В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ветеранське підприємництво
|В Україні запровадили облік авто, які ввозять як гумдопомогу військовим
|Уряд затвердив програму виплати 1 тисячі гривень
|У Rheinmetall у відповідь на погрози РФ заявили, що їхні заводи в Україні добре захищені
|Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴23,2 мільярда
Бізнес
|Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300
|Google Photos помітить зображення, створені ШІ
|Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин - виведення бізнесу та виїзд фахівців
|Google запускає технологію SynthID Text для маркування згенерованого ШІ тексту
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11