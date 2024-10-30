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АНАЛІТИКА

Середня зарплата українців зросла більш ніж на 20%

14:48 29.10.2024 |

Економіка

 

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому півріччі 2024 року на 22,2% до 19 927 гривень. Фінансистами та айтішникам платять значно більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 36,4% до 49 830 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 39 502 гривень. Зростання на 19,9%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 27 303 гривень. Ріст на 24,9%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 23,6% до 25 321 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті - 13 849 гривень, де зарплати зросли на 15,1%.

Середня зарплата українців зросла більш ніж на 20%

 

Держстат також оприлюднив уточнені дані за 2023 рік, згідно з якими середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла на 17,7% до 17 442 гривень. За даними Держстату, середньомісячна інфляція у 2023 році становила 12,9%. Таким чином, реальна зарплата українців минулого року зросла на 4,8%.

Нагадаємо, Міністерство економіки прогнозує, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2024 році становитиме 20 581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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