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Міноборони та Мінцифри за 10 місяців законтрактували 1,6 млн безпілотників
Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації за 10 місяців 2024 року законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн, повідомило оборонне відомство України.
"Із цього обсягу постачальники вже виконали замовлення на 1,28 млн БПЛА вартістю понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано постачання ще 366 940 од. дронів", - зазначено в повідомленні в телеграмі у вівторок.
Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, зокрема: глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе), FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні літаки та дрони-крила, ударні коптери та літаки.
"На 2025 рік Міністерство оборони спільно з Мінцифри законтрактували 155 205 од. безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 млрд грн", - інформує Міноборони.
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