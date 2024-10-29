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АНАЛІТИКА

Нідерланди допоможуть із фінансуванням і розвитком новітніх оборонних технологій в Україні

 

Україна та Нідерланди зміцнюватимуть партнерство у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо впровадження інновацій, повідомили в українському Міноборони.

Під час зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з аташе з питань оборони при посольстві Нідерландів в Україні полковником Йохханейсом Хоппенрейсом ішлося про те, що Нідерланди виділятимуть фінансування з виробництва технологічних озброєнь.

Ключовими темами зустрічі стали реалізація Угоди про безпекову співпрацю, а також розвиток співробітництва в рамках ініціатив із нарощування виробництва безпілотних систем та інших сучасних оборонних продуктів.

Боєв наголосив на важливості стратегічної підтримки з боку Нідерландів, зокрема, надання критично важливого озброєння, фінансування українського ОПК, а також стимулювання спільних проєктів між оборонними індустріями України та Нідерландів. Сторони домовилися про запровадження зворотного зв'язку в рамках цих ініціатив, що дасть змогу швидко оновлювати та вдосконалювати оборонні рішення на основі досвіду застосування на полі бою.

Полковник Хоппенрейс наголосив на зацікавленості Нідерландів у розбудові партнерства з іншими країнами, зокрема Данією, Швецією, Норвегією та Фінляндією, задля посилення спільної підтримки в питаннях безпеки.

Під час зустрічі Боєв від імені міністра оборони України вручив полковнику Хоппенрейсу медаль Міністерства оборони України - Хрест Пошани. Нагородження також відбулося з нагоди завершення дипломатичної місії полковника Хоппенрейса в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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