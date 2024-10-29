Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Упродовж 2024 року обсяги касових оборотів банків зростали

10:54 29.10.2024 |

Економіка

Упродовж 2024 року обсяги касових оборотів банків зростали

 

Зокрема, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень становив 2 038,7 млрд грн, що на 11,9% більше, ніж торік. Видача готівки з кас банків також збільшилася - на 12,5% - та становила 2 067,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У регуляторі такий ріст пояснюють подальшим відновленням економічної активності завдяки, зокрема, зростанню споживання через підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню.

Зазначається, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачами) за дев'ять місяців 2024 року перевищують в середньому на 11% показники дев'яти місяців довоєнного 2021 року.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинули подальші обстріли енергетичних об'єктів, що спонукає населення переводити частину власних заощаджень у готівку.

Найбільші обсяги готівки з кас у січні-вересні 2024 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

* за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);
* для підкріплення операторів поштового зв'язку (3,8%);
* для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,4%).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень): торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень), операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,4%), надходження від продажу іноземної валюти (18,2%) та виручка від усіх видів послуг (12,9%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3292
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 44,6975
  0,0161
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес