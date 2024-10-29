Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 04:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державний борг збільшився за місяць ще на 32 мільярди, – Мінфін
23:47 28.10.2024 |
Станом на кінець вересня державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трильйона гривень або $155,56 млрд.
За місяць він збільшився на 32,31 млрд грн у гривневому еквіваленті або на $0,87 млрд у доларовому, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Зокрема, зовнішній державний та гарантований державою борг на кінець вересня становив 4,61 трлн грн (72,03 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $112,06 млрд, внутрішній державний та гарантований борг - 1,79 трлн грн (27,97%), або $43,51 млрд.
Власне державний борг становив 6,12 трлн (95,52% загальної суми боргу), або $148,59 млрд. У тому числі зовнішній - 4,39 трлн грн (68,60% загальної суми), або $106,72 млрд, а внутрішній - 1,72 трлн грн (26,92% загальної суми), або $41,87 млрд.
Гарантований державою борг становив 286,98 млрд грн (4,48%), або $6,97 млрд, У тому числі зовнішній гарантований борг - 219,78 млрд грн, або $5,34 млрд, внутрішній - 67,20 млрд, або $1,63 млрд.
Як повідомлялося, за прогнозами Мінфіну, за підсумками наступного року держборг України зросте до 8,2 трильйона гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
ТОП-НОВИНИ
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
|Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Державний борг збільшився за місяць ще на 32 мільярди, – Мінфін
|В Україні споживання свинини повертається на довоєнний рівень
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Профільний комітет ВР рекомендував схвалити бюджет 2025 року у першому читанні
|АМУ закликає відхилити законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності
Бізнес
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт