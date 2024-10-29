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Державний борг збільшився за місяць ще на 32 мільярди, – Мінфін

23:47 28.10.2024 |

Економіка

 

Станом на кінець вересня державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трильйона гривень або $155,56 млрд.

За місяць він збільшився на 32,31 млрд грн у гривневому еквіваленті або на $0,87 млрд у доларовому, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Зокрема, зовнішній державний та гарантований державою борг на кінець вересня становив 4,61 трлн грн (72,03 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $112,06 млрд, внутрішній державний та гарантований борг - 1,79 трлн грн (27,97%), або $43,51 млрд.

Власне державний борг становив 6,12 трлн (95,52% загальної суми боргу), або $148,59 млрд. У тому числі зовнішній - 4,39 трлн грн (68,60% загальної суми), або $106,72 млрд, а внутрішній - 1,72 трлн грн (26,92% загальної суми), або $41,87 млрд.

Гарантований державою борг становив 286,98 млрд грн (4,48%), або $6,97 млрд, У тому числі зовнішній гарантований борг - 219,78 млрд грн, або $5,34 млрд, внутрішній - 67,20 млрд, або $1,63 млрд.

Як повідомлялося, за прогнозами Мінфіну, за підсумками наступного року держборг України зросте до 8,2 трильйона гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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