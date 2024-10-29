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Профільний комітет ВР рекомендував схвалити бюджет 2025 року у першому читанні
22:52 28.10.2024 |
Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні Бюджет 2025 року і проєкт Бюджетних висновків.
Про це повідомляє Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.
Зазначається, що серед ключових змін, які комітет пропонує Уряду внести в проєкт державного бюджету є спрямування усіх джерел наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд в 2025 році) на першочергові потреби насамперед потреби національної безпеки та оборони, виділення щонайменше 2 млрд на гуманітарне розмінування.
За словами депутата Ярослава Железняка, у комітеті підтримали збільшення зарплат прокурорам на 37%.
Окрім цього також було запропоновано:
* виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства;
* Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить в грейдову систему оплати праці;
* так звана "чорнобильська пенсія"/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд);
* переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення;
* розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд) на нові пасажирські вагони;
* розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги;
* визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд бюджетам ОМС.
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