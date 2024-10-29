Профільний комітет ВР рекомендував схвалити бюджет 2025 року у першому читанні

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні Бюджет 2025 року і проєкт Бюджетних висновків.

Про це повідомляє Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Зазначається, що серед ключових змін, які комітет пропонує Уряду внести в проєкт державного бюджету є спрямування усіх джерел наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд в 2025 році) на першочергові потреби насамперед потреби національної безпеки та оборони, виділення щонайменше 2 млрд на гуманітарне розмінування.

За словами депутата Ярослава Железняка, у комітеті підтримали збільшення зарплат прокурорам на 37%.

Окрім цього також було запропоновано:

* виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства;

* Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить в грейдову систему оплати праці;

* так звана "чорнобильська пенсія"/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд);

* переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення;

* розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд) на нові пасажирські вагони;

* розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги;

* визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд бюджетам ОМС.