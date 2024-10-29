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Нацбанк підписав дві угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією

17:02 28.10.2024 |

Економіка

 

Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали у Вашингтоні два нові договори про співпрацю для зміцнення фінансового сектору та розвитку кредитування в Україні.

Про це повідомляє Нацбанк, передає Укрінформ.

Зазначається, що співробітництво відбуватиметься за двома напрямами: розвиток цифрових фінансових послуг та створення інфраструктури для роботи з урегулювання проблемних активів (ARC).

За першим напрямком планується стимулювання інновацій через відкритий банкінг, підвищення фінансової інклюзії через просування фінансових послуг агентськими банківськими каналами, заохочення бізнесу до впровадження інноваційних фінансових послуг, а також підтримки зростання обсягів безготівкових операцій.

За другим напрямком передбачається створення правової бази для заснування компаній з урегулювання проблемних активів (ARC), що допоможе зменшити кількість непрацюючих кредитів (NPL) та посилити стійкість банківського сектору.

"Це вдосконалення системи банківського нагляду та регулювання, впровадження системи страхування воєнних ризиків, яка значно поліпшить умови для залучення інвестицій в Україну, розвиток миттєвих платежів, токенізації та оверсайту, зеленого фінансування та багато іншого", - прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Як повідомлялось, з лютого 2022 року IFC, яка є членом Групи Світового банку, інвестувала в Україну 1,6 млрд дол. США, у тому числі понад 1,1 млрд доларів з власного рахунку та 530 млн дол. США мобілізованих коштів. Це більш ніж удвічі перевищує середньорічний обсяг фінансування з боку IFC до повномасштабного вторгнення.
 

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