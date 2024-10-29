Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 04:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк підписав дві угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією
17:02 28.10.2024 |
Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали у Вашингтоні два нові договори про співпрацю для зміцнення фінансового сектору та розвитку кредитування в Україні.
Про це повідомляє Нацбанк, передає Укрінформ.
Зазначається, що співробітництво відбуватиметься за двома напрямами: розвиток цифрових фінансових послуг та створення інфраструктури для роботи з урегулювання проблемних активів (ARC).
За першим напрямком планується стимулювання інновацій через відкритий банкінг, підвищення фінансової інклюзії через просування фінансових послуг агентськими банківськими каналами, заохочення бізнесу до впровадження інноваційних фінансових послуг, а також підтримки зростання обсягів безготівкових операцій.
За другим напрямком передбачається створення правової бази для заснування компаній з урегулювання проблемних активів (ARC), що допоможе зменшити кількість непрацюючих кредитів (NPL) та посилити стійкість банківського сектору.
"Це вдосконалення системи банківського нагляду та регулювання, впровадження системи страхування воєнних ризиків, яка значно поліпшить умови для залучення інвестицій в Україну, розвиток миттєвих платежів, токенізації та оверсайту, зеленого фінансування та багато іншого", - прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.
Як повідомлялось, з лютого 2022 року IFC, яка є членом Групи Світового банку, інвестувала в Україну 1,6 млрд дол. США, у тому числі понад 1,1 млрд доларів з власного рахунку та 530 млн дол. США мобілізованих коштів. Це більш ніж удвічі перевищує середньорічний обсяг фінансування з боку IFC до повномасштабного вторгнення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
ТОП-НОВИНИ
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
|Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Державний борг збільшився за місяць ще на 32 мільярди, – Мінфін
|В Україні споживання свинини повертається на довоєнний рівень
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Профільний комітет ВР рекомендував схвалити бюджет 2025 року у першому читанні
|АМУ закликає відхилити законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності
Бізнес
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт