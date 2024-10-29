Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування

До кінця 2024 року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Про це повідомили у Мінфіні за підсумками участі української делегації у Щорічних зборах МВФ та Світового банку, передає Укрінформ.

«До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри фінансів країн ЄС відзначили результативність України у виконанні Плану для Ukraine Facility, з огляду на що підтвердили надання 12,5 млрд євро бюджетної підтримки у наступному році.

МВФ також збільшив план фінансування для України на 2025 рік з 1,8 млрд до 2,7 млрд доларів США.

У Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та міністерка фінансів США Джанет Єллен підписали спільну заяву про надання Україні 20 млрд доларів у межах механізму ERA країн G7. Також канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд (3 млрд доларів США) для реалізації механізму.

Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.

Протягом шести днів українська делегація провела понад 70 зустрічей з міжнародними фінансовими лідерами, зокрема з міністрами фінансів країн G7, Європейського Союзу та ключових партнерів регіону Азія.

Як повідомляв Укрінформ, загальний обсяг фінансування в межах механізму ERA становить 50 млрд доларів США, з яких частка ЄС буде меншою за 35 млрд євро та залежатиме від внеску інших країн G7.