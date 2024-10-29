Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін очікує до кінця року понад $15 мільярдів зовнішнього фінансування

16:54 28.10.2024 |

Економіка

 

До кінця 2024 року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Про це повідомили у Мінфіні за підсумками участі української делегації у Щорічних зборах МВФ та Світового банку, передає Укрінформ.

«До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри фінансів країн ЄС відзначили результативність України у виконанні Плану для Ukraine Facility, з огляду на що підтвердили надання 12,5 млрд євро бюджетної підтримки у наступному році.

МВФ також збільшив план фінансування для України на 2025 рік з 1,8 млрд до 2,7 млрд доларів США.

У Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та міністерка фінансів США Джанет Єллен підписали спільну заяву про надання Україні 20 млрд доларів у межах механізму ERA країн G7. Також канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд (3 млрд доларів США) для реалізації механізму.

Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.

Протягом шести днів українська делегація провела понад 70 зустрічей з міжнародними фінансовими лідерами, зокрема з міністрами фінансів країн G7, Європейського Союзу та ключових партнерів регіону Азія.

Як повідомляв Укрінформ, загальний обсяг фінансування в межах механізму ERA становить 50 млрд доларів США, з яких частка ЄС буде меншою за 35 млрд євро та залежатиме від внеску інших країн G7.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3292
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 44,6975
  0,0161
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9635  0,05 0,13 41,5812  0,03 0,06
EUR 44,4462  0,03 0,07 45,1546  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,02 0,05 41,3450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес