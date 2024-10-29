Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 04:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці отримали перші виплати "Національного кешбеку"
14:56 28.10.2024 |
Україна здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" - українці отримали кешбек за придбання українських товарів у вересні. Загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% - це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг", - наголосила Юлія Свириденко.
Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.
Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми - "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" та "ТРАШ!". Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян - понад 1000 грн, 15 - понад 2000 грн та 5 - максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.
Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень - 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.
"Національний кешбек" від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
ТОП-НОВИНИ
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
|Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Державний борг збільшився за місяць ще на 32 мільярди, – Мінфін
|В Україні споживання свинини повертається на довоєнний рівень
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Профільний комітет ВР рекомендував схвалити бюджет 2025 року у першому читанні
|АМУ закликає відхилити законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності
Бізнес
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт