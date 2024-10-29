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АНАЛІТИКА

Українці отримали перші виплати "Національного кешбеку"

14:56 28.10.2024 |

Економіка

 

Україна здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" - українці отримали кешбек за придбання українських товарів у вересні. Загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% - це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг", - наголосила Юлія Свириденко.

Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн.

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми - "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" та "ТРАШ!". Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян - понад 1000 грн, 15 - понад 2000 грн та 5 - максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень - 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.

"Національний кешбек" від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.
За матеріалами: Економічна правда
 

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