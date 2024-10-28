Фінансові новини
- |
- 28.10.24
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Індія планують співпрацю у сфері оборонної галузі
09:14 28.10.2024 |
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін обговорив з послом Республіки Індія Раві Шанкаром і військово-морським аташе Сантошем Белліаппою перспективи українсько-індійського співробітництва у сфері оборонної галузі промисловості, повідомила пресслужба відомства в суботу ввечері.
"Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На цьому етапі важливо вивчити можливості та потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику і курс, яким ми будемо рухатися", - сказав Сметанін.
Міністр зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України. Водночас посол подякував Сметаніну за його зусилля.
"Я вітаю пропозицію щодо розширення співробітництва у сфері оборонних промисловостей і запевняю Міністра у підтримці з боку Посольства у визначенні конкретних пропозицій", - сказав Раві Шанкар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може розглянути плани Китаю і Бразилії, щоб інтегрувати у формулу миру, - Єрмак
|В уряді підготували пенсійну реформу
|Військовий завод Rheinmetall уже працює в Україні, на підході другий – і планується ще два
|Кабмін частково відновив бронювання військовозобов'язаних
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта втрачає в ціні понад 5,5% на новинах із Близького Сходу, Brent на рівні $71,8 за барель
|У Європі побачили загрозу у кухонних газових плитах: призводять до смерті 40 000 людей щороку
|За клопотанням Нафтогазу суд у Гельсінкі арештував окремі активи Росії у Фінляндії
|Уряд гармонізував європейське й українське фітосанітарне законодавство
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.10.24
|В уряді підготували пенсійну реформу
Бізнес
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
|Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит