Україна та Індія планують співпрацю у сфері оборонної галузі

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін обговорив з послом Республіки Індія Раві Шанкаром і військово-морським аташе Сантошем Белліаппою перспективи українсько-індійського співробітництва у сфері оборонної галузі промисловості, повідомила пресслужба відомства в суботу ввечері.

"Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На цьому етапі важливо вивчити можливості та потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику і курс, яким ми будемо рухатися", - сказав Сметанін.

Міністр зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України. Водночас посол подякував Сметаніну за його зусилля.

"Я вітаю пропозицію щодо розширення співробітництва у сфері оборонних промисловостей і запевняю Міністра у підтримці з боку Посольства у визначенні конкретних пропозицій", - сказав Раві Шанкар.



