Фінансові новини
- |
- 25.10.24
- |
- 23:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бронювання від мобілізації. 20% компаній можуть втратити статус критично важливих – NV
Перевірки підприємств на критичність для бронювання від мобілізації вже в перші дні виявили тисячі порушень. Після 15 листопада значна частина компаній можуть втратити статус критично важливих, а процедура бронювання - зазнати змін, пише NV.
Аудитом займається спільна комісія з представників Міноборони, Мінекономіки й апарату Кабміну. Виявлено вже щонайменше 40 000 військовозобов'язаних, яких заброньовано з порушеннями.
За словами чиновника з команди президента, щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств.
"Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", - пояснив він.
Наприклад, статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів.
Але найбільше порушень стосується рівня заробітної плати.
"Коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку", - розповів співрозмовник видання.
Одна з основних пропозицій змін до постанови №76, що зараз обговорюють у Кабміні, - до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць.
Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні.
Розглядається варіант, щоб позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або можливий інший варіант - це рішення чиновники на місцях ухвалюватимуть разом із ТЦК.
Також можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70-90%.
Співрозмовник видання зазначив, що зміни мають узгодити Мінекономіки й Міноборони, але вони не можуть домовитися щодо рішення. Тож імовірно, його ухвалюватимуть на вищому рівні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський відмовився від візиту генсека ООН в Україну через його участь у саміті БРІКС - ЗМІ
|Уряд України затвердив ліквідацію МСЕК і перевірку висновків
|Норвегія додатково надасть Україні 500 млн крон через фонд Світового банку URTF
|Rheinmetall передав Україні 20 БМП Marder
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бронювання від мобілізації. 20% компаній можуть втратити статус критично важливих – NV
|Українці почали частіше економити на продуктах під час війни
|Опосередкована вартість будівництва житла в Україні зросла в III кв. на 2,1% - дані Мінрозвитку
|Кабмін виділив додаткові 142 мільйони на шість проєктів із відновлення
|Кабмін створить резерв матеріалів для будівництва фортифікацій
|План санації ЛАЗ виконано. Компанія відновила платоспроможність
Бізнес
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт
|Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит
|Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
|Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини