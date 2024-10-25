Українці почали частіше економити на продуктах під час війни

Підвищення цін на харчові продукти під час великої війни стало одним із ключових факторів зміни харчових звичок українців. Про це йдеться у дослідженні компанії Gradus Research.

Як результат, українці стали частіше надавати перевагу дешевим продуктам (64% від опитаних) і більше готувати вдома (48%). 21% опитаних зазначили, що стали частіше купувати напівфабрикати.

Також українці почали більше економити на продуктах. Найбільше економлять мешканці східних, південних і центральних регіонів. Менше - західних областей і столиці.

"На чому економлять? Це класичний топ, який у нас повторюється щороку. Перше - це кондитерські вироби. Проте жінки менше готові економити на солоденькому. Друга категорія - це риба, морепродукти, м'ясо і м'ясні продукти. І третя - алкогольні напої. А от на алкогольних напоях більше економлять чоловіки", - розповіла засновниця й директорка дослідницької компанії Євгенія Близнюк.

Дослідження проводилось дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 8 жовтня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.