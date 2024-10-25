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АНАЛІТИКА

Українці почали частіше економити на продуктах під час війни

23:09 25.10.2024 |

Економіка

Українці почали частіше економити на продуктах під час війни

 

Підвищення цін на харчові продукти під час великої війни стало одним із ключових факторів зміни харчових звичок українців. Про це йдеться у дослідженні компанії Gradus Research.

Як результат, українці стали частіше надавати перевагу дешевим продуктам (64% від опитаних) і більше готувати вдома (48%). 21% опитаних зазначили, що стали частіше купувати напівфабрикати.

Українці почали частіше економити на продуктах під час війни

 

Також українці почали більше економити на продуктах. Найбільше економлять мешканці східних, південних і центральних регіонів. Менше - західних областей і столиці.

Українці почали частіше економити на продуктах під час війни

 

"На чому економлять? Це класичний топ, який у нас повторюється щороку. Перше - це кондитерські вироби. Проте жінки менше готові економити на солоденькому. Друга категорія - це риба, морепродукти, м'ясо і м'ясні продукти. І третя - алкогольні напої. А от на алкогольних напоях більше економлять чоловіки", - розповіла засновниця й директорка дослідницької компанії Євгенія Близнюк.

Дослідження проводилось дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 8 жовтня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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