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Українці почали частіше економити на продуктах під час війни
23:09 25.10.2024 |
Підвищення цін на харчові продукти під час великої війни стало одним із ключових факторів зміни харчових звичок українців. Про це йдеться у дослідженні компанії Gradus Research.
Як результат, українці стали частіше надавати перевагу дешевим продуктам (64% від опитаних) і більше готувати вдома (48%). 21% опитаних зазначили, що стали частіше купувати напівфабрикати.
Також українці почали більше економити на продуктах. Найбільше економлять мешканці східних, південних і центральних регіонів. Менше - західних областей і столиці.
"На чому економлять? Це класичний топ, який у нас повторюється щороку. Перше - це кондитерські вироби. Проте жінки менше готові економити на солоденькому. Друга категорія - це риба, морепродукти, м'ясо і м'ясні продукти. І третя - алкогольні напої. А от на алкогольних напоях більше економлять чоловіки", - розповіла засновниця й директорка дослідницької компанії Євгенія Близнюк.
Дослідження проводилось дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 8 жовтня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.
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