Кабмін створить резерв матеріалів для будівництва фортифікацій

Уряд затвердив рішення щодо створення резерву для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про запаси необхідних матеріалів, які дадуть змогу якнайшвидше розгортати будівельні роботи.

За інформацією Мельничука, затверджений порядок передбачає створення, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що це буде запас необхідних матеріалів, що дасть змогу швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові.