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Кабмін створить резерв матеріалів для будівництва фортифікацій

18:11 25.10.2024 |

Економіка

 
Уряд затвердив рішення щодо створення резерву для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про запаси необхідних матеріалів, які дадуть змогу якнайшвидше розгортати будівельні роботи.

За інформацією Мельничука, затверджений порядок передбачає створення, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що це буде запас необхідних матеріалів, що дасть змогу швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові.
За матеріалами: Економічна правда
 

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