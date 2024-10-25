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Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин - виведення бізнесу та виїзд фахівців
За даними фінансової звітності, у 2023 році топ-30 ІТ-компаній в Україні отримали $2,5 млрд доходу та сплатили до держбюджету $53 млн податку на прибуток.
Загальний дохід компаній рейтингу знизився на 6% порівняно з 2022 роком через падіння попиту на ІТ-послуги, відкриття офісів і виїзд ІТ-фахівців за кордон та перерозподіл бізнесу групи компаній між кількома юридичними особами, свідчить дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.
При цьому у 15 із 30 найбільших ІТ-компаній доходи в Україні у 2023 році виявилися меншими, ніж у 2022 році.
За даними дослідження, найбільші доходи в Україні продовжують отримувати EPAM Systems, GlobalLogic і Luxoft серед сервісних компаній та Fintech Band (monobank) серед продуктових. Джерело: https://biz.censor.net/n3516605
Найбільше зростання доходів зафіксували у компанії EPAM Digital, але це пов'язано з перенесенням частини бізнесу з іншої юридичної особи групи, пояснили у BRDO. Також доходи суттєво зросли у компаній Fintech band та групи SoftServe.
Як і минулого року, найвищий чистий прибуток демонструють monobank, EPAM та GlobalLogic. На ці компанії припадає майже половина (47%) чистого прибутку топ-30 ІТ-компаній.
При цьому у 2023 році ІТ-компанії рейтингу сплатили $53 млн податку на прибуток до бюджету, що на 12,5% менше порівняно з 2022 роком. Половину суми сплаченого податку на прибуток компаній рейтингу забезпечили Fintech band та EPAM Systems. П'ять з Топ-30 компаній стали платниками податку на виведений капітал (ПНВК) - однією з переваг "Дія.City", що дозволило їм суттєво зменшити податкове навантаження на бізнес. Найбільшим платником ПНВК стала GlobalLogic, сплативши $350 тис. податку у 2023 році порівняно із $9 млн у 2022 році.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
Як повідомлялося, експорт IT-послуг з України у серпні 2024 року становив $507 млн, що на $38 млн або на 6,97% менше, ніж у липні ($545 млн), свідчать дані НБУ. Це найменше значення з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередній мінімум було зафіксовано у січні 2024 року - $508 млн.
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
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