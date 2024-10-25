Фінансові новини
- |
- 25.10.24
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Митниці України та Литви домовилися автоматизувати обмін інформацією
13:53 25.10.2024 |
Керівники митних органів України та Литви підписали в Києві меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки до впровадження автоматизованого обміну митною інформацією.
Про це повідомила в п'ятницю литовська митниця, пише "Європейська правда".
За словами генерального директора митниці Даріуса Жвіронаса, меморандум є безпрецедентним кроком, коли країни, які не мають спільного кордону, домовляються про обмін інформацією.
Крім того, керівники митниць обговорили можливість розширення підписаної у Вільнюсі в травні угоди про застосування єдиних заходів контролю в рамках реалізації санкцій проти Росії та Білорусі з метою залучення інших країн ЄС.
До угоди, яку тоді у Вільнюсі підписали керівники митниць Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії, згодом приєдналася Хорватія.
Сергій Звягінцев, голова Державної митної служби України, заявив, що українська митниця викриває схеми компаній, які обходять санкції і використовують треті країни для приховування справжнього походження товарів.
Нещодавно, нещодавно у Литві митниця вирішила посилити контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.
На початку жовтня митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосила про їхнє передання Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall передав Україні 20 БМП Marder
|Шольц відхилив прохання Зеленського щодо запрошення в НАТО
|Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Митниці України та Литви домовилися автоматизувати обмін інформацією
|Україна у 2024 р. скоротила виробництво картоплі на 18%, ціни обґрунтовані, навесні зростуть іще - Мінагрополітики
|Комітет Ради підтримав законопроєкт про розвиток фінансової інклюзії
|Норвегія додатково надасть Україні 500 млн крон через фонд Світового банку URTF
|Вантажообіг українських портів досяг 80,07 млн т - заступник міністра
|Жовтневий обстріл портової інфраструктури завдав Україні збитків у $30-40 млн - Мінагрополітики
Бізнес
|Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит
|Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
|Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини
|У Німеччині довели ефективність чотириденного робочого тижня
|У Google Play тепер допускається необмежена кількість одночасно завантажуваних додатків
|6G уже поруч: учені зафіксували вражаючий рекорд швидкості передачі даних - у 9000 разів швидше за середній показник 5G