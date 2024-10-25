Вантажообіг українських портів досяг 80,07 млн т - заступник міністра

Вантажообіг українських портів з початку року зріс до 80,07 млн т, з яких більше половини (49,5 млн т) припадало на зернові, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.

"Від початку року порти України перевалили 80,077 млн тонн вантажів, з яких 49,508 млн тонн - зернові", - написав Ткаченко в телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, показники вкотре доводять, що Україна є гарантом глобальної продовольчої безпеки. Навіть, незважаючи на постійні повітряні тривоги, обстріли та погрози наші порти продовжують працювати в штатному режимі, забезпечуючи стабільну роботу Українського морського коридору.

Раніше повідомлялося, що українські порти в січні-вересні 2024 року збільшили перевалку вантажів у 1,8 раза - до 74 млн т.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів виділить додаткові кошти на відновлення Одеських портів.