Жовтневий обстріл портової інфраструктури завдав Україні збитків у $30-40 млн - Мінагрополітики

Під час обстрілу РФ портової інфраструктури Україні в жовтні 2024 року завдано збитків на $30-40 млн, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у "Медіацентрі Україна" в п'ятницю.

"Підсумкову оцінку складно назвати, оскільки, на жаль, кейси додаються. Страхові компанії оцінюють (збитки - ІФ-У). Особливо ті, що були останніми через інтенсивні обстріли на початку жовтня. Оцінка ще триває. Але вже очевидно, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Ми попередньо оцінили останній обстріл - це $30-40 млн", - сказав він.

Висоцький уточнив, що загальні втрати агросектору від початку війни оцінюють у $82 млрд, а втрати безпосередньо зернового бізнесу - у $500-600 млн.

Він висловив сподівання, що страхування від військових ризиків, яке запровадив уряд, а також реалізують міжнародні приватні компанії, допомагатиме в поточній ситуації.

"Безумовно, всі втрати документуються, фіксуються. Сума, яку агресор має компенсувати, йде вже на сотні мільярдів доларів. (...) Ми впевнені, що все має бути повернуто. Усі ці втрати, кожен мільйон доларів чи 10, 100, 200 тисяч доларів у нас фіксуються за всіма вимогами міжнародного права. Ми, як держава, будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури", - резюмував перший заступник міністра агрополітики.