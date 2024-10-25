Україна з лютого 2022 року отримала від Світового банку понад $37 мільярдів

Із лютого 2022 року Україна вже отримала понад 37 млрд доларів США бюджетної підтримки завдяки ресурсам від міжнародних партнерів, залученим через механізми Світового банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

"Готовність Світового банку підтримувати Україну у період екстремальної невизначеності та розробка нових програм, відповідно до викликів, є надзвичайно цінними для країни під час повномасштабної війни. Завдяки нашій співпраці Україна отримала вже понад 37 млрд доларів США на бюджетну підтримку за рахунок залучених через механізми Банку ресурсів від міжнародних партнерів", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з президентом Групи Світового банку Аджаєм Бангою у Вашингтоні.

З початку повномасштабної війни Світовий банк започаткував 7 проєктів в Україні. Вони спрямовані на соціальну підтримку населення, відновлення енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури, пошкодженого житла, підтримку системи охорони здоров'я, підтримку освітньої сфери, відновлення та підтримку сільського господарства.

Під час обговорень із керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде та віцепрезиденткою Банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані було відзначено вагому роль використання фінансового інструмента «Програма кредитування з прив'язкою до результатів, Program-for-results» (PforR)».

Інструмент PforR передбачає виконання заходів з підтримки реформ, спрямованих передусім на розвиток соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я, розвиток підприємництва) та управління державними фінансами.

Нещодавно розпочато реалізацію проєкту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN). Це перший із низки запропонованих Банком проєктів PforR, що стартував у 2024 році. За проєктом уже підписано угоди на загальну суму 415 млн дол. США.

Як повідомлялось, найбільші донори України за спільними зі Світовим банком проєктами - США, Японія, Велика Британія та Норвегія.