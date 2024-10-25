Глава МВФ: Україна чудово виконує свою роботу, але треба зробити більше

Попри продовження війни та посилення російських обстрілів української енергетики, Київ демонструє гарні показники щодо управління економікою. Однак існує потреба зробити більше, зокрема, щодо мобілізації внутрішніх доходів.

Про це заявила в четвер у Вашингтоні директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у відповідь на запитання Укрінформу.

«Народ України продемонстрував неймовірну хоробрість, а українська влада зробила чудову роботу щодо ефективного управління економікою країни впродовж війни. Результати, досягнуті Україною є чудовими», - зауважила глава Фонду.

Вона зазначила, що в межах програми EFF українська сторона досягла вже п'ятого перегляду. За її словами, влада виконала всі обумовлені структурні маяки, які передбачають «дуже важливі дії щодо зміцнення врядування, боротьби з корупцією».

Георгієва підкреслила, що війна завжди була благодатним ґрунтом для корупції. «Тому в цій сфері потрібно зробити більше, і Україна це робить», - підкреслила вона.

Глава МВФ нагадала, що Україна виконує програму EFF у надзвичайно складних умовах. Зокрема, за її словами, впродовж останніх місяців Росія посилила обстріли України й конкретно об'єктів електроенергетики.

«Тільки уявіть, що це означає для сімей та бізнесу - на них чекає зима з обмеженнями в доступі до електропостачання. І все ж, країна демонструє рішучість», - продовжила Георгієва.

Водночас вона наголосила, що попри додаткові складнощі українська влада усвідомлює необхідність мобілізувати внутрішні доходи.

«Чому це важливо? Тому що ми маємо програму, яка потужно підтримується міжнародною спільнотою, адже йдеться про близько $150 мільярдів протягом чотирьох років нашої програми, і українська влада усвідомлює, що це має бути підкріплено прагненням України також збільшити доходи», - зауважила глава Фонду.

Вона підтвердила, що МВФ обговорює з українським керівництвом, як реалізувати стратегію мобілізації внутрішніх доходів. І це, за її словами, також охоплює розгляд того, як працює податкова система, збираються податки.

«Ми підтримуємо те, що робить Україна, а саме використання технологій, щоби зробити податки прозорими, щоб ви могли бачити, хто скільки платить. І тоді можна побачити, на що йдуть гроші, щоби звітувати перед платниками податків», - пояснила Георгієва.

У цьому зв'язку вона також зауважила, що це відбувається на тлі, коли фінансова підтримка друзів України зростає, на тлі посилення потреб країни в умовах війни. І українська сторона, зі свого боку, підтверджує зобов'язання здійснити свою частину роботи в межах програми EFF, що передбачає, в тому числі, реформи та мобілізацію внутрішніх доходів.

Як повідомляв Укрінформ, в останньому прогнозі «Перспективи світової економіки» МВФ погіршив прогнози економічного зростання для України на 2024 та 2025 рр. до 3,0% та 2,5% відповідно.