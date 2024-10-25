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Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,8 млн осіб
23:25 24.10.2024 |
У працюючих пенсіонерів пенсія зростає швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 385,25 гривень, у працюючих пенсіонерів 5 661,05 гривень.
З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 10,5% (на 596,92 гривень). У пенсіонерів, які не працюють, пенсії зросли на 8,7% (на 466,61 гривень).
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
* за віком - 72,84%
* з інвалідності - 15,08%
* у разі втрати годувальника - 6,35%
* за вислугу років - 5,15%
* соціальні пенсії - 0,54%
* довічне утримання суддів - 0,04%.
Пенсії працюючим пенсіонерам
Нагадаємо, право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні віку 60, 63 або 65 років.
Пенсіонер протягом 10 днів має повідомити органи Пенсійного фонду про факт працевлаштування або звільнення з роботи. Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ.
Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Приміром, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.
Автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня 2024 року проведено для 654 тисяч пенсіонерів.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.
Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.
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