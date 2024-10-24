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Швеція впроваджує багаторічну програму підтримки економіки України
23:20 24.10.2024 |
Уряд Швеції планує запровадити багаторічну програму підтримки для цивільного сектору, подібну до тієї, яка вже працює на рівні співпраці в оборонній галузі.
Про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби зі Спеціальним уповноваженим Швеції з питань відбудови, бізнесу та розвитку України Ульріком Тідестрьомом та послом Швеції Мартіном Обергом, передає Укрінформ з посиланням на Мінрозвитку.
За словами Ульріка Тідестрьома, Швеція готує нові програми підтримки для України.
"Ми будемо запроваджувати багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України. Аналогічна вже працює для військового сектору. Після схвалення шведського парламенту, плануємо збільшити суму допомоги громадянському сектору... Працюємо над розробкою інструментарію, який допоможе шведським підприємцям без перешкод працювати з українським бізнесом. Також заохочуємо шведских підприємців імпортувати товари з України, задля підтримки української економіки. Особливо це стосується тих компаній, які не готові робити значні інвестиції", - підкреслив Тідестрьом.
Посол Швеції в Україні Мартін Оберг зазначив, що левова частка міжнародної допомоги Швеції надається саме Україні.
"Наразі ця допомога становить 10% бюджету країни. Ми виділяємо кошти на військові потреби, а також надаємо допомогу цивільному сектору. Це і гуманітарна допомога, і проєкти відбудови інфраструктури. Також маємо сформовану стратегію фінансової допомоги для України, де пріоритетним є напрямок енегретики", - сказав Оберг.
Як повідомлялося, Україна і Швеція посилять економічну співпрацю з відновлення країни та залучення інвестицій в пріоритетні галузі та приватний сектор, також спільно працюватимуть над механізмами захисту інвесторів, зокрема й через страхування воєнних ризиків.
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