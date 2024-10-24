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Baykar розраховує завершити будівництво заводу в Україні наступного року
23:17 24.10.2024 |
Турецька компанія Baykar розраховує завершити будівництво заводу в Україні у серпні наступного року. Про це генеральний директор компанії Халюк Байрактар розповів в інтерв'ю Reuters.
"Ми завершили будівництво на 80% і зараз замовляємо обладнання. Дата старту виробництва буде визначена ходом війни, але об'єкт буде готовий у серпні 2025 року", - сказав він.
Очікується, що на цьому заводі буде вироблятися модель Bayraktar TB2 і його варіант з важчою вантажністю TB3.
За словами Байрактара, Baykar інвестує $300 млн протягом наступних п'яти років у розробку турбогвинтового двигуна для безпілотника Akinci. Потім почне розробляти турбовентиляторний двигун для Kizilelma, безпілотного бойового апарату класу "повітря-повітря", що зараз проходить льотні випробування.
Зараз Akinci та Kizilelma використовують двигуни українського виробництва.
Baykar також нещодавно підписав угоду з українською компанією "Івченко-Прогрес" про окрему спільну розробку турбовентиляторного двигуна, сказав Халюк Байрактар.
У лютому керівник компанії Baykar казав Reuters, що на заводі під Києвом планують виготовляти по 120 безпілотників Bayraktar щороку. За його словами, потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, "а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання й організаційної структури".
З питань безпеки, пов'язаних із війною, Байрактар заявляв, що плани щодо заводу "повністю просуваються вперед" і що "ніщо" не може їх зупинити.
Водночас посол у Туреччині Василь Боднар переконаний, що завод Baykar в Україні повноцінно запрацює тільки після закінчення війни.
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