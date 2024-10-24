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В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
Національна комісія регулювання електронних комунікацій (НКЕК) запропонувала Міністерству цифрової трансформації впровадити в Україні радіотехнологію Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц), додавши відповідні частоти до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром. Про це повідомила пресслужба комісії.
"Збільшення пропускної здатності для Wi-Fi-мереж (480 МГц додаткового спектра) означає вищу швидкість, меншу затримку та одночасне передавання набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi", - йдеться в поясненні.
Умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні до європейських - на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.
Влітку 2024 року Європейська бізнес-асоціація звернулася до уряду з проханням впровадження технології Wi-Fi 6E, яка була прийнята ще у 2020 році. Згідно з інформацією Wi-Fi Alliance радіотехнологія Wi-Fi 6E дозволена до використання в ЄС і більшості країн світу за виключенням деяких країн Африки.
Водночас деякі країни вже почали обговорення можливості щодо запровадження наступної технології Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).
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