В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів

Ярослав Ажнюк, засновник компанії з розробки гаджетів для тварин Petcube та нових mill-tech стартапів Fourth Law і Odd Systems, оголосив про випуск тепловізійних камер Курбас-256, розроблених спеціально для операторів FPV-дронів в Україні.

За його словами, камери Курбас-256 відрізняються високою якістю зображення, можливістю регулювання контрастності та яскравості під час польоту, герметичним монтажем для захисту від конденсату взимку, а також функцією псевдокольорового режиму.

Ціна за одиницю:

* До 500 шт. - 10 000 грн / $250

* Від 500 шт. - 9 000 грн / $225

* Від 5000 шт. - 6 000 грн / $150

Тепловізори розроблені та виготовлені в Україні, що стало можливим завдяки команді Odd Systems, яка врахувала досвід операторів дронів і забезпечила повний контроль над обладнанням і програмним забезпеченням.

"І ще раз - тепловізори для FPV по $150/шт.! Які працюють краще за ті, що використовують зараз. Коштують удвічі менше. І зроблені в Україні", - написав Ажнюк.