«Оператор тилу» ініціюватиме підвищення штрафів за неякісну продукцію для ЗСУ у 5 разів

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для ЗСУ до 100% її вартості.

Про це директор держпідприємства Арсен Жумаділов розповів в інтервʼю УП.

Він пояснив, що зараз за постачання неякісної продукції на постачальника можуть накласти штраф у розмірі 20% її вартості.

"Зараз ми ініціювали зміну, що це буде 100% від вартості товарів. Найбільш серйозна санкція з нашого боку в разі грубого або системного порушення вимог щодо якості - розірвання контрактів та заборона для таких контрагентів брати участь у наших торгах, внесення їх у чорний список", - сказав Жумаділов.

Він зауважив, що найважчим напрямком тилового забезпечення ЗСУ традиційно є постачання харчів, у цьому випадку притягти до відповідальності постачальників неякісної продукції складніше.

"Коли приїхали неякісні продукти і їх дуже багато, а у завскладу і начпрода товарних залишків мало, у них виникає мотивація прийняти цей товар, попри низьку якість. Це може бути проблемою. Тому ми дуже активно взаємодіємо з начпродами, збираємо зворотний зв'язок, як їм працюється з тими чи іншими постачальниками, чи є нарікання на товар", - розповів керівник "Державного оператора тилу".

Водночас Жумаділов вважає, що під його керівництвом цього держпідприємству Міноборони "вдалося вийти на той рівень харчового забезпечення, за якого ми говоримо лише про поодинокі проблемні випадки, а не про масові проблеми".

Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони розірвало угоду ТОВ "Трейд Граніт Інвест" на постачання харчування для ЗСУ у Донецькій області через виявлені партії консервів з підробними документами.

Ця компанія отримала контракт вартістю 2 млрд грн у липні, коли "Державний оператор тилу" вимушено змінив попереднього постачальника продуктів для українських військових у Донецькій області через невиконання зобов'язань. При цьому військові вже скаржилися на якість харчів від "Трейд Граніт Інвесту" на початку року.

Нагадаємо, на початку червня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн. При цьому серед підрядників переважно опинилися компанії, пов'язані зі "старими" постачальниками харчів для Міноборони.