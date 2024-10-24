Фінансові новини
- |
- 24.10.24
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс самопочуття ритейлу у вересні 2024 р. зріс до 29,6 пунктів на тлі зниження відвідуваності ТЦ
15:56 24.10.2024 |
Попри тенденцію до зниження відвідуваності ТЦ порівняно із серпнем, Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) у вересні 2024 року підвищився на 0,2 пункти і сягнув 29,6 пункту, повідомила пресслужба Української ради торговельних центрів (УРТЦ).
Як наголошується в повідомленні, це сталося завдяки помірному зростанню заповнюваності ТЦ і орендних ставок на вакантні лоти. Водночас RWBI у вересні 2024 року вищий за минулорічний, коли цей показник становив 28,9 пункту.
Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index, RWBI) розроблений 2020 року УРТЦ, він дає змогу в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючи такі показники, як відвідуваність торговельних центрів, вакантність площ у ТЦ і рівень ставок оренди. У пілотному режимі RWBI відстежують із серпня 2021 року.
Заснований у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує основних учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням торговельних центрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
|Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів
|ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7
|США дадуть $20 млрд у межах кредиту G7, частину хочуть виділити на зброю Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Індекс самопочуття ритейлу у вересні 2024 р. зріс до 29,6 пунктів на тлі зниження відвідуваності ТЦ
|Нафта продовжує дорожчати, Brent біля $75,7 за барель
|Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА
|Обсяг кредитів за програмою портфельних держгарантій у вересні зріс на 38% за зростання кількості на 25% - Мінфін
|Мінекономіки: Щоб втілити Нацплан з енергетики та клімату, Україні потрібно €140 мільярдів
|Обсяг готівки в Україні скоротився на понад 4 мільярди. Найбільше зменшилася кількість банкнот на 200 гривень
Бізнес
|6G уже поруч: учені зафіксували вражаючий рекорд швидкості передачі даних - у 9000 разів швидше за середній показник 5G
|AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів
|Акції ядерних компаній б'ють рекорди завдяки інвестиціям Amazon і Google в малі реактори
|Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite — процесор для смартфонів, відомий як 8 Gen 4
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон