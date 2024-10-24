Індекс самопочуття ритейлу у вересні 2024 р. зріс до 29,6 пунктів на тлі зниження відвідуваності ТЦ

Попри тенденцію до зниження відвідуваності ТЦ порівняно із серпнем, Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) у вересні 2024 року підвищився на 0,2 пункти і сягнув 29,6 пункту, повідомила пресслужба Української ради торговельних центрів (УРТЦ).

Як наголошується в повідомленні, це сталося завдяки помірному зростанню заповнюваності ТЦ і орендних ставок на вакантні лоти. Водночас RWBI у вересні 2024 року вищий за минулорічний, коли цей показник становив 28,9 пункту.

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index, RWBI) розроблений 2020 року УРТЦ, він дає змогу в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючи такі показники, як відвідуваність торговельних центрів, вакантність площ у ТЦ і рівень ставок оренди. У пілотному режимі RWBI відстежують із серпня 2021 року.

Заснований у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує основних учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням торговельних центрів.